Dolar ve Avro Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve Avro Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti

21.06.2025 11:11
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BIST 100 endeksi yüzde 1,17 düşerken, dolar ve avro değer kazandı. Enerya Enerji lider oldu.

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,17 değer kaybederek 9.203,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.092,69 ve en yüksek 9.434,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 0,64 artışla 11.991,89 puan ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 yükselişle 20.372,66 puan olurken, hizmetler endeksi ise yüzde 2,42 azalışla 9.328,87 puan ve mali endeksi yüzde 0,57 düşüşle 11.443,50 puan oldu.

Enerya Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,94 ile Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerjiyi yüzde 12,66 ile Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 11,79 ile Şekerbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,13 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 9,43 ile Ege Endüstri ve yüzde 8,96 ile MLP Sağlık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 667 milyar 128 milyon lirayla ASELSAN, 484 milyar 260 milyon lirayla Garanti BBVA ve 370 milyar 241 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,24 azalışla 4.296,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,25 değer kaybıyla 29.033,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,58 yükselişle 39,6680 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,46 artışla 45,7470 lira oldu.

Geçen hafta 53,5300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07 kazançla 53,5700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 düşüşle 48,6000 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar ve Avro Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika

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