Dolar 32,1550 liradan, euro ise 34,8600 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,1530 liradan alınan dolar 32,1550 liradan, 34,8580 liradan alınan euro ise 34,8600 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,89 liradan, euro ise 34,81 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.
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