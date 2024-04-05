Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.

05.04.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 31,9360 liradan alınan dolar 31,9380 liradan, 34,5710 liradan alınan euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de Çeltik Ekimi Öncesi Hazırlıklar Başladı
    09:57 Edirne'de Çeltik Ekimi Öncesi Hazırlıklar Başladı

    Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.

  • Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu
    09:43 Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu

    31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL, pahalısı ise 67 TL oldu.

  • Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında konuştu
    09:23 Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında konuştu

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:43 Bir sigara grubuna daha zam yapıldı En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 10:04:05. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement