Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 31,9360 liradan alınan dolar 31,9380 liradan, 34,5710 liradan alınan euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.
31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL, pahalısı ise 67 TL oldu.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?