Dolardaki yükseliş sürüyor! 34 lira seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Dolardaki yükseliş sürüyor! 34 lira seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü

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Hafta boyunca sınırlı yükselişini sürdüren dolar, 34 lira seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirve kaydetti.

23.08.2024 11:24  Güncelleme: 11:30
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Dolar/TL dün 33,96'lı seviyelere kadar yükseldikten sonra haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde 34 lira seviyesinin hemen eşiğinde işlem görüyordu. Hafta boyunca süren sınırlı yükselişini bugün de devam ettiren kurda 34 lira seviyesi aşıldı. Kur saat 11.20 itibarıyla ise 34,0005 seviyesinden işlem görüyor.

Dün TCMB yayımladığı bir blog yazısında artan döviz talebine dikkat çekmişti. Dün açıklanan veriler bireylerin döviz hesaplarının 1 milyar 182,40 milyon dolar arttığını göstermişti. Haftalık bazda yüzde 1'in üzerinde artış gösteren Dolar/TL kuru, 34.00150 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün (22 Ağustos) yayımladığı yazıda artan döviz talebine dikkat çekmişti. Yazıda, döviz mevduat taleplerinin daha çok cari fazla ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışlardan kaynaklandığına vurgu yapılmıştı.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik sürüyor.

GÖZLER FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASINDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasasındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dolardaki yükseliş sürüyor! 34 lira seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü

Ekonomi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki yükseliş sürüyor! 34 lira seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern: Hayaldi gerçek oldu …. 6 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Heyt be şahlanmaya devamm!! 6 1 Yanıtla
  • Aziz Başer: direkt 50 lira yapın yılbaşına kadar oynamasın 5 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: hayırlı zirveler 4 1 Yanıtla
  • Atilla Kamış: Arkadaşlar eskiden dolar ve enflasyon belli bir seviyede birbirlerine yakın giderlerdi ki arasıra devalüasyon olurdu dolar ZIPlardı. Sen Doları enflasyon oranında serbest bırakmazsan bu ülke döviz her zaman patlamaya mahkumdur 2 2 Yanıtla
  • Said Demir: Dezenflasyon başlamışşşş tı kursağımızda kaldı yeni zamlar yolda az akldı 2 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: gidişat hiç iyi değil dolar altın euro artıkça zam lar gelir maaşlar erir buhar olur 2 0 Yanıtla
  • Semih ince: Teşekkürler akape.. 1 0 Yanıtla

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