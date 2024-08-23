Dolardaki yükseliş sürüyor! 34 lira seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü

Ekonomi

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Dolar/TL dün 33,96'lı seviyelere kadar yükseldikten sonra haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde 34 lira seviyesinin hemen eşiğinde işlem görüyordu. Hafta boyunca süren sınırlı yükselişini bugün de devam ettiren kurda 34 lira seviyesi aşıldı. Kur saat 11.20 itibarıyla ise 34,0005 seviyesinden işlem görüyor.

Dün TCMB yayımladığı bir blog yazısında artan döviz talebine dikkat çekmişti. Dün açıklanan veriler bireylerin döviz hesaplarının 1 milyar 182,40 milyon dolar arttığını göstermişti. Haftalık bazda yüzde 1'in üzerinde artış gösteren Dolar/TL kuru, 34.00150 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün (22 Ağustos) yayımladığı yazıda artan döviz talebine dikkat çekmişti. Yazıda, döviz mevduat taleplerinin daha çok cari fazla ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışlardan kaynaklandığına vurgu yapılmıştı.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik sürüyor.

GÖZLER FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASINDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasasındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.