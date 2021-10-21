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Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar - Son Dakika

Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

21.10.2021 18:43

"Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Haberler.com stüdyosuna konuk olarak, piyasadaki durumu yorumladı. Yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir indirimin daha olabileceğini ifade eden Batırel, Merkez Bankası'na doları düşürmek için döviz alım ihalesi yapması tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıl önce canlı yayında yaptığı "Şakkadak" çıkışıyla gündem olan ekonomist Necmettin Batırel, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Faiz kararı sonrası dolardaki yükselişi değerlendiren Batırel, Merkez Bankası'na doları düşürmek için bir de tavsiyede bulundu.

"100 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİME DAHA GİDİLEBİLİR"

200 baz puanlık faiz indiriminin sürpriz olduğunu belirten Batırel, piyasa beklentisinin 50 ila 100 baz puan arasında olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın karar metninde yıl sonuna kadar daha sert indirimlere gidileceğine dair bir ifade olmadığını söyleyen Batırel, "Sınırlı bir alan kaldı. Sene sonuna kadar 100 baz puan daha indirime gidebilir. Benim anladığım kadarıyla aralık ayında gidilecek. Çünkü kasım ayında yapacağı indirimi bu ay yaptı. Merkez Bankası'nın amacı şu an kur değil. Merkez Bankası büyümeye odaklı bir politika izliyor." ifadelerini kullandı.

"DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KALICI OLMAYACAK"

Dolar ve altındaki yükselişi de değerlendiren Batırel, "Altının değer kazanması dolarla alakalı. Ons altında dikkat çeken bir artış olmadı. Vatandaşlar yüksek fiyattan satarak kara geçmeye başladı. Dolardaki yükselişin ise kalıcı olacağını zannetmiyorum. Çünkü piyasada alıcı yok, tam tersi satıcı var. Bu fiyatları satış fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Dövizde kalmak atıl vaziyette parayı taşımaktan başka bir anlam taşımıyor." dedi.

"MERKEZ BANKASI'NIN YAPMASI GEREKEN DÖVİZ ALIM İHALESİ"

Merkez Bankası'na kuru düşürmek için bir tavsiyede bulunan Batırel, "Merkez Bankası'nın artık doları düşürmek gibi bir kaygısı yok. Eğer alıcısı olursa yükselir, alıcısı olmazsa düşer. Merkez Bankası piyasaya müdahale ederse insanlar kötü bir tablo var diye düşünecek. Böyle bir şey yapmaz. Merkez Bankası'nın şu an yapması gereken döviz alım ihalesi. Dövizi piyasadan alırım demesi lazım. Piyasada alıcı yok, tek alıcı şu anda Merkez Bankası. Merkez Bankası kuru belirleyecek, istediği gibi aşağıya çekecek. Hem kuru düşürmüş olur hem de piyasada büyük bir alıcı konumuna düştüğü için insanlar ellerindeki doları satmış olurlar. Bence önümüzdeki dönemde böyle bir tabloyla karşılaşabilir." açıklamasında bulundu.

Doların ateşi nasıl düşer? Şakkadak çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

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Son Dakika Ekonomi Doların ateşi nasıl düşer? 'Şakkadak' çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar - Son Dakika
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