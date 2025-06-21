Doların Durumu ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Doların Durumu ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları

21.06.2025 12:12
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Rosneft CEO'su Seçin, ABD yaptırımlarının dolara etkisini ve enerji dönüşümünü ele aldı.

ST. Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, ABD'nin attığı adımlar nedeniyle doların zarar gördüğünü ve dünyada altına, kripto paralara ve ulusal para birimlerine talebin arttığını belirtti.

Seçin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen panelde küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Enerjide sıfır karbon emisyonu hedefinin, başarısız bir süreç olduğunu anlatan Seçin, "Son on yılda, enerjide dönüşümün maliyeti 10 trilyon dolara ulaşırken, güneş ve rüzgar enerjisinin küresel enerji üretimindeki payı aynı dönemde yalnızca 4 puan artarak yüzde 6'ya yükseldi." diye konuştu.

Dünyada bu yıl yenilenebilir enerjiye 2 trilyon dolar daha yatırım yapılmasının planlandığına işaret eden Seçin, "Bu, hala küresel enerji tüketiminde yüzde 80 paya sahip fosil yakıtlara yapılacak yatırımın yaklaşık 2 katı." dedi.

Seçin, Batı ülkelerindeki savunma sanayi üretimi nedeniyle nadir toprak elementlerine talebin hızla arttığını kaydederek, "Örneğin, bir F-35 savaş uçağının üretimi için 417 kilogram nadir toprak elementi gerekiyor. Son yıllarda bu kaynağa ulaşmak için çalışmaların hızlanması şaşırtıcı değil." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın da nadir toprak elementleri alanında son 4 yılda 3 farklı anlaşma imzaladığına işaret eden Seçin, NATO bünyesindeki ülkelerin savunma harcamalarını daha da artıracağını ve bu durumun söz konusu ülkelerin ekonomilerinde sıkıntı oluşturacağını öne sürdü.

ABD'nin bütçe açığı sorunu nedeniyle ticarette kısıtlamalar uygulamaya başladığını belirten Seçin, "Tarifelerdeki keskin artış tedarik zincirlerinde kırılmaya, arz açığına ve enflasyona yol açıyor. Bu yıl getirilen söz konusu kısıtlamalar Çin tarafından pek fark edilmedi." dedi.

ABD'nin attığı adımların dolar kullanımına etkisi

Seçin, doların rezerv para statüsü nedeniyle ABD'nin bütçe açığı sorunu yaşadığını vurgulayarak, "Bütçe açığının artması da dünyada dolar fazlası yaratıyor ve bu da küresel finans sisteminde çelişkili durumu derinleştiriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin yaptırımları bir silah olarak kullandığını aktaran Seçin, "Bu durum, ABD'nin ve doların konumunu baltalıyor, altın, kripto para birimleri ve ülkelerin ulusal para birimleri gibi alternatif araçların kullanımına talebi artırıyor." dedi.

Seçin, küresel ekonomideki "felaketlerin" bir gecede ortaya çıkmadığını ve felakete giden sürecin sorunların zamana yayılmasıyla oluştuğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kripto Para, İgor Seçin, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Dünya, CEO, Son Dakika

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