"Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü

Türkiye'de dolar kurundaki ani yükseliş ve enflasyon, vatandaşla birlikte üreticileri de derinden sarstı. Özellikle tarım alanında faaliyet gösteren üreticiler, malın tarladan çıkış fiyatıyla marketlerdeki fiyatına büyük tepki göstermeye başladı. Domates de bu ürünlerden biri. Tarladan 1 liraya çıkan domatesin reyonlardaki fiyatı ortalama 8 lira.

DOMATES KASALARINI TEK TEK DÖKTÜ

Antalya'da yaşayan Barış isimli bir çiftçi, domates dolu kamyonetini dere kenarına çekerek duruma isyan etti. Daha fazla üretim yapmayacağını söyleyen çiftçi, kasaların içerisinde duran domatesleri tek tek dereye döktü.

"EKMEYECEĞİM BİR DAHA, KAMYONETİ DE SATACAĞIM"

Çiftçinin o anları yanındaki arkadaşı tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Çiftçinin görüntülerdeki, "Dolar olmuş 20 lira, domates olmuş 1 lira. Ekmeyeceğim bir daha. Bu kamyoneti de satacağım." sözleri de dikkat çekti.