Domates Tohumlarında Virüs Tespiti - Son Dakika
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Ekonomi

Domates Tohumlarında Virüs Tespiti

Tarım Bakanı Yumaklı, virüs tespit edilen domates tohumlarının mahrecine iade edildiğini açıkladı.

19.02.2025 13:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye gönderilen domates tohumlarında virüs tespit edilmesine ilişkin, "Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil." dedi.

Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Yumaklı, Türkiye'ye giren ürünlerin standartlara göre denetlendiğini belirtti.

Bu sürecin "sıfır toleransla" devam ettiğinin altını çizen Yumaklı, "Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler bu şekilde tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Farklı zamanlarda farklı ürünler ülkemize gelebiliyor. Bunların ülkemize girişi yapılmadan analizleri tamamlanır. Sağlık sertifikalarıyla karşılaştırılır, herhangi bir uygunsuzluk varsa mahrecine iade edilir. Bunun dışında bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, son günlerde ihraç edilen ürünlerin yüksek oranda pestisit içerdiği gerekçesiyle iade edildiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Tespit edilenleri ülkeye almadan imha ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye iade edilen ürünlerin tamamının pestisit nedeniyle geri gönderildiği bilgisinin doğru olmadığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bunların bazıları, aflatoksin dediğimiz küflenmeye bağlı üründe meydana gelen değişiklikler de olabiliyor. Bununla ilgili denetimleri de sıkılaştırdık. Herhangi bir firmanın 2'den fazla ürünü geri dönmüşse biz ona hem paketleme tesisinde ve tarlada hem yurt dışına çıkamadan gümrükte mutlaka yeni bir analiz yapıyoruz. 2 kez analiz yaparak gönderiyoruz. Pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen ürünlerde yüzde 35 oranında azalma var. Bunu azaltmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Domates Tohumlarında Virüs Tespiti - Son Dakika

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