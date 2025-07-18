Dondurma Rekoru Türkiye’ye Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Dondurma Rekoru Türkiye’ye Geldi

18.07.2025 16:38
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Gökhan Şahin, 132 dondurma topuyla rekor kırarak Guinness'te Türkiye'yi temsil etti.

Kahve Dünyası dondurma ustası Gökhan Şahin, "Bir külah üzerinde dengede duran en fazla dondurma topu" rekorunu 132 top dondurmayla kırarak Guinness World Records'a adını yazdırdı.

Kahve Dünyası Fabrika Veliefendi mağazasında gerçekleştirilen rekor denemesinde Şahin, markanın dondurmalarını hem estetik hem de denge ustalığıyla bir araya getirerek rekora imza attı.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici'nin hazır bulunduğu rekor denemesi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Şahin, denemesiyle 132 top dondurmayı tek bir külah üzerine dengeli şekilde yerleştirerek rekoru Türkiye'ye taşımış oldu.

Guinness World Records kapsamında bir külah üzerinde dengede duran en fazla dondurma topu rekoru 2018'de 125 topla İtalya'da Dimitri Panciera tarafından kırılmıştı.

"Her zaman rekor kırma hayalim vardı"

Rekor denemesini başarıyla tamamlayan dondurma ustası Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini 15 senedir yaptığını, her zaman rekor kırma hayali olduğunu söyledi.

Şahin, Türkiye ve Kahve Dünyası adına rekor kırmak istediğini ve buna göre çalışmalarını gerçekleştirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendimi bir külah üzerinde geliştirdim. Sonrasında 'Ben artık bu rekoru kırabilirim' diye karar verdik. Daha sonra dondurmaları yaptık ve hazırladık. Sonrasında da kısmet bugün oldu. Rekoru, İtalyan bir meslektaşımdan aldım. Ülkem, şirketim ve sevenlerim adına da çok mutluyum. Nice güzel başarılara."

Hazırlık sürecine de değinen Şahin, "2-3 aylık bir periyod oldu. Hazırlıklarımı yaptım, sürekli denemeler yaptım. Zaten dondurma ustasıyım, sürekli kendimi geliştirdim. Hem şirketim hem de sevenlerim çok destek oldular. Çok mutluyum." diye konuştu.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici de Kahve Dünyası ve Gökhan Şahin'in, "Bir külah üzerinde dengede duran en fazla dondurma topu" rekor denemesini gerçekleştirdiğini söyledi.

Gemici, bu rekoru denemek için Guinness World Records'un kurallarının titizlikle yerine getirilmesinin şart olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Dondurmanın bir gıda mühendisi huzurunda hazırlanıp ve rekor denemesinden sonra bütün seyircilere dağıtılması gerekir. Külahın çapı en fazla 9,5 santimetre genişliğinde olmak zorundaydı. Bizim ölçtüğümüz külah 7,5'ti. Rekor 2018'den beri 125 dondurma topuyla İtalya'ya aitti. Gökhan Şahin'in tam 'bitti' dediği an kuralların bir parçası daha var. En önemlisi 10 saniye düşmeden, herhangi bir şey olmadan dümdüz külahı tutması gerekiyordu. Bunu da başararak rekoru Türkiye'ye getirdi."

Kaynak: AA

Kahve Dünyası, Gökhan Şahin, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dondurma Rekoru Türkiye’ye Geldi - Son Dakika

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