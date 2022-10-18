Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, dondurulmuş ete dikkat çekti: "Çözünen eti hemen pişirin, tekrar dondurmayın" - Son Dakika
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Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, dondurulmuş ete dikkat çekti: "Çözünen eti hemen pişirin, tekrar dondurmayın"

18.10.2022 11:47

Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, dondurulmuş ete dikkat çekti: "Çözünen eti hemen pişirin, tekrar dondurmayın"İSTANBUL Gıdada dondurulmuş et ürünleri insan sağlığı açısından birçok risk taşıyor.

Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, dondurulmuş ete dikkat çekti: "Çözünen eti hemen pişirin, tekrar dondurmayın"

İSTANBUL Gıdada dondurulmuş et ürünleri insan sağlığı açısından birçok risk taşıyor. Hazır gıdalarda usulünce kullanılmayan çözünmüş etlerle hazırlanan ürünler zehirlenmelere yol açabiliyor.

Hazır gıdada usulüne uygun olmayan şekilde kullanılan dondurulmuş etler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle çözünmüş et ürünlerinin hemen kullanılıp, yeniden dondurulmaması gerektiği konusunda sıkça uyarılar geliyor. Özellikle hızlı tüketim mantığıyla kurulan büfelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, "Dondurulmuş gıdaları kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Çözünen et ürünlerin gün içerisinde kullanılmaz ise ilerleyen saatlerde daha hızlı bakteri üretir ve bu da zehirlenmelere yol açar. Bu yüzden gittiğimiz lokantalarda mutlaka firma sahibinden ürünün paketinin üstündeki etikete bakmak istediğinizi belirtin. Bu şekilde etin nerede ne zaman hangi şekilde üretildiğini öğrenebilirsiniz" dedi.

"Dondurulmuş et ürünleri yerine günlük etleri yemeyi tercih edin"

Günlük etlerin daha sağlıklı olduğunu belirten Sargın, "Et ürünlerinde günlük hazırlanıp pişirilen etler daha sağlıklı oluyor. Dışardan yediğimiz hazır gıdalarda et ürünlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Normal bir etin hazırlanışında 12 derecenin altında tutulması gerekiyor. Sıcak bir ortamda et hızla bozulur ve bakteri üretir. Dondurulmuş gıdalarda da bu durum aslında aynı. Bir kere dondurucudan çıkardığımızda o gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Tekrar et ürünlerini çözüldükten sonra dondurursak bakteri olur ve çürür. Bu durum birçok sağlık sorunlarına yol açabilir. Dondurulmuş ürünler ile taze günlük çıkan et ürünlerinin tadı farklı olur. Dondurulmuş ürünler çözülürken ürünün üzerindeki buz çözüldükçe ete karışır buda etin tadını bozar" şeklinde konuştu.

"Tüketicinin dışardan sipariş verdiği ürünün paket etiketine bakma hakkı var"

Lokanta veya büfelerde et siparişi yapmadan önce et ürününün paket etiketine ve son kullanma tarihine bakmayı öneren Sargın, "Dışarıdan yemek yiyecek vatandaşlar özellikle döner, hamburger ve et ürünlerini yerken gittikleri büfelerde veya restoranlarda o ürüne ait içerik etiketine, son kullanma tarihine bakmaları gerekiyor. Ürünün etiketlerine bakmak istediğinizde lokanta sahipleri bu isteğiniz gerçekleştirmek zorundadır. Bunun kanun olarak yasal bir zorunluluğu var. Göstermeyen restoran veya büfe sahiplerine ise cezai işlem uygulanabiliyor. Vatandaşların tüketici kanununa göre bu etiketleri görme hakkı var. Bunun yanı sıra taze ve bayat et ürününü anlamak için yüzeyine bakmamız gerekiyor. Öncelikle son kullanma tarihine bakmak gerekir daha sonrasında parti numarasına bakmak gerekir. Parti numarasına baktığımızda üretim yapılan yerdeki numunenin sonuçlarını görebiliriz. Bayatlamaya yakın olan et ürünlerinde yüzey kısmında bir kararma görünür" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı sağlıksız dondurulmuş gıdalardan uzak tutalım"

Çocuklara verilen hazır gıdalar hakkında bilgi veren Gıda Mühendisi Nazmiye Durdu, Özellikle dondurulmuş ürünlerin içeriğine çok fazla katkı maddeleri katılıyor. Anne ve babalar olarak çocuklarımıza yedirdiğimiz ürünün içeriğini de çok fazla denetlemiyoruz. Bu ürünler çocuklarda bağımlılığa kadar yol açabiliyor. Çocuklarımız bu dondurulmuş ürünleri yedikçe en başta obezite ve sonrasında hareketlerde azalmaya kadar gidiyor. İleriki yaşlarda ise farklı metabolik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu yüzden çocuklarımızı sağlıksız olan fastfood ürünlerinden uzaklaştırmamız gerekiyor.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, dondurulmuş ete dikkat çekti: 'Çözünen eti hemen pişirin, tekrar dondurmayın' - Son Dakika

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