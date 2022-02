Dorçe Prefabrik ve İnşaat, volümetrik yapılarıyla düşük karbonlu çözüm sunuyor

Dorçe Prefabrik, volümetrik (hacimsel) modüler çözümlerde "modern inşaat yöntemleri"ni kullanarak enerji verimli üretim, az atık ve düşük hata riski sağlıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda 2019'da İklim Değişikliği Yasası'nda yapılan düzenlemenin ardından inşaat sektörü de karbondan arınma sürecine girdi.

Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) tarafından yayınlanan verilere göre, inşaat sektörünün dünyadaki enerji kullanım payı yüzde 36. Binalar ve İnşaat için Küresel Durum Raporu ( The Global Status Report for Buildings and Construction), BM Çevre Programı (UNEP) kapsamında The Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) tarafından yayınlanan referans bir belge.

2021 raporu (Buildings-GSR), inşaat sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede olduğunu ve sektörün enerji ile alakalı küresel karbon emisyonundaki oranının yüzde 38 (yaklaşık 13,5 milyar giga ton karbondioksit – GtCO2) olduğunu tespit ediyor.

Enerji verimli üretim

Dorçe Prefabrik'in volümetrik (hacimsel) modüler çözümleri, inşaat sürelerini kalite ve güvenlikten (emniyetten) ödün vermeden kısaltmakta. Geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla enerji veriminin daha yüksek olmasının önemli sebeplerinden biri imalat sürecinin fabrika ortamında kontrol altında tutulmasıdır. Şantiyenin fabrikaya taşınmasıyla sahada ekipman, makine ve iş gücüne duyulan ihtiyaç önemli ölçüde azalıyor.

Transparency Market Research verilerine göre, küresel inşaat atıklarının 2025 yılına kadar yıllık 2,2 milyar tona ulaşması bekleniyor. Dorçe Prefabrik tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilen volümetrik modüler inşaat projelerinde tasarım ve imalat süreçleri kontrollü bir fabrika ortamında yönetilip gerçekleştiği için inşaat atıkları minimize edilebiliyor. Geri dönüştürülebilir malzeme tercihleriyle de daha az atık politikası benimsenmiş olunuyor.

Modern inşaat yöntemleri

Firmanın volümetrik modüler çelik yapılarının üretim süreçlerinde İmalat ve Montaj için Tasarım (Design for Manufacturing & Assembly- DfMA) ve Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling - BIM) gibi modern inşaat yöntemleri kullanılmasıyla malzeme gereksinimi net olarak belirlenirken harcanan zaman ve hata riski en aza indiriliyor.

Volümetrik modüler yapı çözümleriyle, Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik kapsamında BREAM, LEED ve DGNB gibi üst düzey sertifikasyon ve standartların entegrasyonunu çok daha etkili ve verimli gerçekleşebiliyor. Dorçe Prefabrik, eksi 50 derecelere varan sert hava koşullarının hüküm sürdüğü Kazakistan'ın maden sahalarında konaklama şehirlerinden, 60 derece hava koşullarına sahip Katar'da yer alan ve 4.000 kişi kapasiteli bölgenin en büyük salgın kompleksini tamamlamış bir şirkettir. Aynı şekilde İsviçre'deki modüler anaokullarından, Doğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yer alan ve yüz binlerce mültecinin konakladığı entegre mülteci tesislerine kadar birçok farklı projeye ve sektöre hizmet etmekte.