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Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi - Son Dakika

Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi

10.01.2022 10:49
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı yoğun katılımla gerçekleşti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı yoğun katılımla gerçekleşti. 70'ten fazla tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili stantların açıldığı fuar 4 gün sürdü.

İnciri, kestanesi, zeytini, portakalı gibi doğal ürünleri ile birçok markaya ev sahipliği yapan Nazilli'de düzenlenen tarım, gıda ve hayvancılık fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzetlere de ev sahipliği yapmasının yanı sıra yerel ürünler başta olmak üzere tarım sanayisi ile ilgili ekipmanların da tanıtımında ev sahipliği yaptı. İlçedeki resmi kurumlarla birlikte özel firmalar ve girişimcileri buluşturan fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerinde kurulan tarım fuarı yoğun yağmura rağmen son gün gelen ziyaretçileri ile doldu taştı. Yerli firmaların ağırlıkta olduğu fuarda Nazilli ve çevre ilçelerinden gelen onlarca firma açtığı stantlarda ürünlerini tanıttı. Özellikle yerel lezzetlerin bir araya geldiği fuarda girişimcilere ev sahipliği yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Nazilli Ziraat Odası, ÖR-KOOP stantları ziyaretçi akınına uğradı. Çeşitli ikramların ve hediyelerin verildiği stantlarla birlikte tarımsal alet ve ekipmanların bulunduğu stantlar ise yeni teknolojileri merak eden ziyaretçiler tarafından adeta işgal edildi.

Fuara yurt dışından gelenler ise ilk etapta yerel ürünlerin bulunduğu ve internetten alışveriş yaptıkları firmalara giderek hem firma yetkilileri ile tanıştı hem de yeni alışverişler yaptı. Fuara Belçika'dan gelen gurbetçi aile, televizyonlardan tanıdığı kozalak reçeli ve diğer reçellerden aldığını ve reçelin üreticisi Nilgün Özkurt ile tanıştığını ifade ederek, "Güzel bir ortam var. Özellikle televizyonda görerek internetten satın aldığımız kozalak reçelini yapan Nilgün hanımı yakından tanıma imkanı bulduk. Fuara ilk kez geliyorum. Güzel bir fuar olmuş. İnanın cebimde param olsa her şeyi alıp gitmek istiyorum" dedi. - AYDIN

Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi

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Nazilli, Tarım, Aydın, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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