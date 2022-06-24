"Dört ülke pazarına daha girmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
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"Dört ülke pazarına daha girmeyi planlıyoruz"

24.06.2022 14:26
"Dört ülke pazarına daha girmeyi planlıyoruz"

2023'te 20 yeni şube hedeflediklerin söyleyen Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, "Yurtdışında da 7 şubemiz var. 4 ülke ile de görüşme halindeyiz" diyor.

2023'te 20 yeni şube hedeflediklerin söyleyen Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, "Yurtdışında da 7 şubemiz var. 4 ülke ile de görüşme halindeyiz" diyor.

2002 yılında Yaman Yardımcı ve Sevgi Yardımcı tarafından İzmir'de kurulan Gönül Kahvesi, 'butik kahve evi' konseptiyle faaliyete geçti. İlk şubelerini İzmir'de açan şirket bugün 87 şubeye ulaştı. Bunların 4 tanesi merkeze bağlı, 83 tanesi ise franchise olarak hizmet veriyor.

2007 yılından bu yana franchise sistemiyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, bu yıl 8-10 şube daha açmayı planladıklarını söylüyor. 2023 yılında ise hedeflerinin 20 yeni şube olduğunu belirten Yardımcı, "Bulunmadığımız tüm illere girmeyi istiyoruz" dedi.

Yurtdışı hedefi 400 şube

'Dünya'da Bir Gün Herkes Türk Kahvesi'ni Tadacak' sloganıyla yurtdışında da büyüme hamlelerini sürdüren firmanın Bahreyn, Almanya, Avusturya ve Saraybosna'da toplam 7 şubesi var. Şu anda görüşme halinde oldukları 8 ülke daha olduğuna değinen Yardımcı, "Kısa bir zamanda dünyanın çeşitli noktalarında şube sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Kuzey Avrupa ve Avrupa ülkeleri, Güney Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve ABD olmak üzere aslında tüm dünya hedef pazarımız. Global ekonomi ve pandemiye bağlı olarak yurtdışı planlarımız şekillenecek. Problemlerden dünya kurtulursa 3-5 yılda 300-400 şubeye ulaşmak hedefimiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Dört ülke pazarına daha girmeyi planlıyoruz' - Son Dakika

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