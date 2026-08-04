Doruk Madencilik İşçileri Hak Edış İçin Yürüdü

Hak ediş ödemelerini alamadıklarını belirten Doruk Madencilik işçileri, şirket önünde başlattıkları eylemlerin ardından bugün Ulus Meydanı'ndan Ankara Garı'na yürüdü.

Doruk Madencilik işçilerinin hak ediş ödemeleri nedeniyle başlattığı eylemler devam ediyor. Şirketin hak ediş ödemelerini 23 Temmuz'da yapacağını duyurmasına rağmen ödemelerin gerçekleşmediğini belirten işçiler, bunun üzerine şirket önünde eylem başlattı. Sürecin ilerleyen günlerinde Ankara'nın farklı noktalarında yürüyüş ve oturma eylemleri düzenleyen işçiler, hak ediş ödemelerinin yapılmasını istedi.

Eylemler kapsamında işçiler bugün Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Buradan Ankara Garı'na kadar yürüyen grup, yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından Ankara Garı önünde bir süre bekleyen işçiler, hak ediş ödemelerinin yapılmasını talep etti.

İşçiler yürüyüşün ardından talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.