DOSAB ve DOSABSİAD Geleneksel İftar Programında Buluştu

DOSAB ve DOSABSİAD tarafından bu yıl da gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği programında bölge sanayicileri bir araya geldi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski'nin öncülüğünde düzenlenen iftar programında bölge sanayicilerinin de katılımıyla birlik ve dayanışma ruhu bir kez daha pekiştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar organizasyonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ramazan ayının bereketini paylaştığımız şu günlerde birlikte olmak bizlere manevi huzur ve güç veriyor. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak bizler için bir vazife ve sorumluluktur. Bu doğrultuda DOSAB ile iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarımızı ulaştırdık. Birlik ve beraberliğimizi deprem zamanında da göstererek ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı TIR'ları bölgeye gönderdik. Ayrıca çeşitli gruplarda ihtiyaçları belirleyerek toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koymaya çalışıyoruz. DOSAB Başkanımız Levent Eski de Türkiye'de örnek bir OSB olma yolunda faaliyetler sürdürerek çalışmalarımıza destek oluyor. Bizler de DOSABSİAD olarak gerek ekonomik, gerek kültürel gerekse sosyal faaliyetlerimizle, her zaman toplumumuzun yanında olmaya ve bugün burada aynı sofrada bir araya gelen sanayicilerimizle kentimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bölgede hayata geçirilen önemli proje ve faaliyetlere değinen DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise, "Sanayicilerimizin üretimini güçlendirmek adına yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra, birlik ve beraberliği güçlendirmek de öncelikli hedefimizdir. Yaptığımız yardımların ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olmasını diliyorum. Bu değerleri yaşatarak, bölgemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › DOSAB ve DOSABSİAD Geleneksel İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli ilçesinde 247 bin 500 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi. Proje sayesinde yaklaşık 25 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 635 milyon lira gelir artışı sağlanacak.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak enflasyonla mücadele sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Baran, enflasyonun işletmelerin gelir-gider dengesini bozduğunu belirtirken, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan kuru beton santrali hizmete açıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, santralin yol bakım, onarım ve yapım süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Ayrıca, yerli kaynakların kullanılacağı altyapı projeleri ve inşaatlarda betonlama işlemlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Sinop'ta iklim değişikliği ve gal arısı zararlısının etkisiyle kestane balı rekoltesinde düşüş yaşanıyor. Arıcılar, arıların kış aylarında yeteri kadar uyuyamaması ve ilkbahar yağışlarının koloni çoğalmasını engellemesi nedeniyle endişeli. Ayrıca, kestane çiçeklerinin yağmur nedeniyle yıkanması ve gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesi de bal üretimini olumsuz etkiliyor. Arıcılar, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin mümkün olmadığını belirterek, uyum sağlamak gerektiğini vurguluyor.
Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), yapay zeka ile ilgili düzenlediği panelde, yapay zekanın konumu ve kullanım alanları ele alındı. Panelde, yapay zekanın aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemi vurgulandı ve yapay zekanın aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiği belirtildi.
Malatya'da yapılacak yerel seçimlerin ardından inşaat sektöründe ciddi bir artış ve hareketlilik bekleniyor. Deprem bölgelerinde konut ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte sektörde istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olması öngörülüyor. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutlarıyla birlikte güvenli ve yaşanabilir konutlar üretileceğini belirtti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kiraz ağaçlarının çiçeklerinin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı. Üreticiler, zirai mücadele ve ağaç bakım çalışmalarını sürdürerek bereketli bir sezon bekliyor. Kirazın aromasının buraya özgü olduğunu belirten üreticiler, bu yıl daha iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?