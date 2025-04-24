Dolar 38,0000 liradan, euro ise 43,5470 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 37,9980 liradan alınan dolar, 38,0000 liradan, 43,5450 liradan alınan euro ise 43,5470 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,26 liradan, euro ise 43,86 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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