Dolar 47,2390 liradan, euro ise 54,1080 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,2370 liradan alınan dolar 47,2390 liradan, 54,1060 liradan alınan euro ise 54,1080 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,21 liradan, euro ise 53,93 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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