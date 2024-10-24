İstanbul serbest piyasada dolar 34,2720 liradan, avro 37,0850 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2700 liradan alınan dolar, 34,2720 liradan satılıyor. 37,0830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0850 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0090 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Fiyatları Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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