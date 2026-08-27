Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,1350, avro ise 56,2100 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,1350 liradan, avro 56,2100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,1330 liradan alınan dolar, 48,1350 liradan satılıyor. 56,2080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2100 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,1180 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0970 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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