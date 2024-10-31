Döviz Fiyatlarında Güncel Gelişmeler

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2680 liradan, avro 37,2920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2660 liradan alınan dolar, 34,2680 liradan satılıyor. 37,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,2920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2660 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2030 lira olmuştu.
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