Döviz Kurları: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8410 liradan, avro 36,8290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8390 liradan alınan dolar, 34,8410 liradan satılıyor. 36,8270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8290 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8120 lira, avronun satış fiyatı ise 36,8670 lira olmuştu.
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