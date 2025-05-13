Dolar 38,7990 liradan, euro ise 43,1560 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 38,7970 liradan alınan dolar 38,7990 liradan, 43,1540 liradan alınan euro ise 43,1560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,76 liradan, euro ise 43,16 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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