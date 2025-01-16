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Ekonomi

Döviz Kurları Gün Başlarken

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4780 lira, avro ise 36,5990 liradan işlem görüyor.

16.01.2025 09:16
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İstanbul serbest piyasada dolar 35,4780 liradan, avro 36,5990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,4760 liradan alınan dolar, 35,4780 liradan satılıyor. 36,5970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5990 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,4670 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6600 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Döviz Kurları Gün Başlarken - Son Dakika

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