Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Dolar 48,2270 TL, euro ise 56,2200 TL'den güne başladı. Dolar son kapanışta 48,13 TL, euro 56,22 TL'den işlem görmüştü.
Dolar 48,2270 liradan, euro ise 56,2200 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 48,2250 liradan alınan dolar 48,2270 liradan, 56,2180 liradan alınan euro ise 56,2200 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 48,13 liradan, euro ise 56,22 liradan satılmıştı.
Kaynak: İHA
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