Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü

11.05.2022 11:01
Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü

Dövizdeki tırmanış sürüyor. Dolar, bu sabah 15,50'ye kadar çıktı. Euro da 16,25 seviyelerinde işlem gördü.

Dövizdeki tırmanış sürüyor. Dolar, bu sabah 15,50'ye kadar çıktı. Euro da 16,25 seviyelerinde işlem gördü.

ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasada dolar kuvvetlenmeye devam ediyor. ABD'nin enflasyon verilerini Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak.

Yurt içi piyasalarda da döviz kurunda yükseliş devam ediyor. Bayram sonrası seyrine 14,87'den başlayan dolar bugün sabah saatlerinde 15,50'yi gördü. Dolar saat 10.35 sıralarında 15,31 seviyesine kadar çekildi. Bayramdan sonrası ilk işlem gününde 15,65 TL olan euronun fiyatı da 16,25 TL'ye tırmandı. Euro da 16,16'ya geriledi.

Öte yandan, dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını ne kadar sıkılaştıracağına dair ipuçları vermesi beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde diğer başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirve seviyesi yakınlarında seyretmeye devam ediyor.

YORUMLAR
500
11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 16 trilyon dolara yaklaştı ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 16 trilyon dolara yaklaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Döviz, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement