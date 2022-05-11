Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü - Son Dakika

Dövizdeki tırmanış sürüyor. Dolar, bu sabah 15,50'ye kadar çıktı. Euro da 16,25 seviyelerinde işlem gördü.

ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasada dolar kuvvetlenmeye devam ediyor. ABD'nin enflasyon verilerini Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak.

Yurt içi piyasalarda da döviz kurunda yükseliş devam ediyor. Bayram sonrası seyrine 14,87'den başlayan dolar bugün sabah saatlerinde 15,50'yi gördü. Dolar saat 10.35 sıralarında 15,31 seviyesine kadar çekildi. Bayramdan sonrası ilk işlem gününde 15,65 TL olan euronun fiyatı da 16,25 TL'ye tırmandı. Euro da 16,16'ya geriledi.

Öte yandan, dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını ne kadar sıkılaştıracağına dair ipuçları vermesi beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde diğer başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirve seviyesi yakınlarında seyretmeye devam ediyor.