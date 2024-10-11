Döviz ve Enflasyon Beklentileri Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Döviz ve Enflasyon Beklentileri Düştü

Yıl sonu döviz kuru beklentisi 37,16 TL'den 36,63 TL'ye düştü; enflasyon beklentileri arttı.

11.10.2024 11:15
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Piyasa katılımcılarının yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL iken, bu anket döneminde 36,63 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayınladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25'inin beklentilerinin yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 16,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90'ının beklentilerinin yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,34'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL iken, bu anket döneminde 36,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Döviz ve Enflasyon Beklentileri Düştü - Son Dakika

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