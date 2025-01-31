Dronlar Yangın Söndürmede Çığır Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dronlar Yangın Söndürmede Çığır Açıyor

Dronlar, yangın mücadelesinde itfaiyeye destek sağlayarak zor ulaşılabilir alanlarda kritik rol oynuyor.

31.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birçok sektörde kullanıcılarının işlerini önemli ölçüde kolaylaştıran dronlar, itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı noktalarda çıkan yangınların söndürülmesinde de kritik rol oynuyor.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak haberleşmeden ulaştırmaya, görüntü kaydından cam temizlemeye kadar pek çok alanda dronlardan yararlanılıyor.

Bu alanların yanında dronlar, zorlayıcı ortamlarda çıkan yangınların söndürülmesinde de itfaiye ekiplerine oldukça yardımcı oluyor. Kırsaldaki yüksek noktalar, ormanların iç kesimlerindeki ve betonarme yapıların odalarındaki gibi zorlayıcı yangın ortamları, dronların son zamanlarda yardımcı kuvvet olarak kullanılmasıyla dikkati çekiyor.

Termal kameralarla yangının başlangıç noktasını ve yayılma hızını tespit eden dronlar, itfaiye ekiplerini bilgilendiriyor. Dronlar, bağlanan hortum benzeri ekipmanlarla su veya kimyasal maddeler püskürterek yangının söndürülmesine katkı sağlıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış dronlar sayesinde gelecekte yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi bekleniyor.

"Özel solüsyonlarla yüzeyi hızlıca soğutuyor"

WasherDrone Üst Yöneticisi (CEO) Sarper Sılaoğlu, AA muhabirine, dronları insanların hayatını daha az riske atıp daha hızlı çözüm sağlayacak şekilde geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Yüksek binaların dış cephelerinin temizlenmesi sırasında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek adına yıkama dronlarını ürettiklerini belirten Sılaoğlu, "Bununla beraber rüzgar türbinlerinin kışın donmasını engellemek için gerekli ekipmanlarla donatılmış dronumuz bulunuyor. Ayrıca uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yangınla mücadele dronumuzu da kullanıma hazır hale getirdik. Bu dron, yangın anında ulaşılması güç, yüksek ve dar yerlere hızlıca erişim sağlayıp nanoteknoloji ile geliştirilmiş özel solüsyonlarla yangını hapsedip yüzeyi hızlıca soğutuyor." dedi.

Sılaoğlu, dron üzerindeki kameralar yardımıyla yangın bölgesindeki insanların yerleri ve yangının merkez noktasının kolaylıkla bulunabildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisi konusunda dünyada lider konumda olduğunu vurgulayan Sılaoğlu, "Dünyada ticari dronlar gelişmeye başladı. Biz de Türkiye'nin doğası gereği liderliği sürdürüyoruz . İhracat faaliyetlerimize de başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, İtfaiye, Ekonomi, Termal, Sağlık, Ulaşım, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dronlar Yangın Söndürmede Çığır Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dronlar Yangın Söndürmede Çığır Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.