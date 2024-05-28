Drupa 2024 Fuarı'na Türkiye'den 48 Firma Katılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Drupa 2024 Fuarı'na Türkiye'den 48 Firma Katılacak

Drupa 2024 Fuarı\'na Türkiye\'den 48 Firma Katılacak

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek Drupa 2024 Kağıt, Matbaa ve Baskı Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den 48 firma katılacak. Fuarda, 48'i Türkiye'den olmak üzere 1642 firma ve kuruluş yer alacak. Ambalaj ürün grubu, katılımcı sayısının yüksekliği nedeniyle en dikkat çekici sektör olarak görülüyor. Fuarda, baskı, multimedya, malzeme, ekipman, altyapı, hizmet ve gelecek teknolojileri gibi alanlarda da stantlar açılacak. Sektör, fuarda ziyaretçilere özellikle gıda, gıda dışı ürün, ilaç ve kozmetik ürünleri için ambalaj çözümleri sunacak.

28.05.2024 11:25
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek Drupa 2024 Kağıt, Matbaa ve Baskı Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den 48 firma katılacak.

Dünyanın önde gelen basım teknolojileri fuarı Drupa, bugün Düsseldorf'ta kapılarını açacak.

Fuarda, 48'i Türkiye'den olmak üzere 1642 firma ve kuruluş yer alacak. Türkiye, fuara katılan ülkeler arasında katılımcı sayısı itibarıyla 6. sırada bulunuyor.

Ambalaj ürün grubu, katılımcı sayısının yüksekliği nedeniyle en dikkat çekici sektör olarak görülüyor. Fuarda, baskı, multimedya, malzeme, ekipman, altyapı, hizmet ve gelecek teknolojileri gibi alanlarda da stantlar açılacak.

Fuar kapsamında Touchpoint Packaging Etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte, üniversite temsilcileri, tasarımcılar, tedarikçiler, baskı ve karton ambalaj üreticileri bir araya gelecek.

Sektör, fuarda ziyaretçilere özellikle gıda, gıda dışı ürün, ilaç ve kozmetik ürünleri için ambalaj çözümleri sunacak.

"Fuarda, önümüzdeki 10 sene içinde neler olacağını göreceğiz"

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, AA muhabirine, en son 2016'da düzenlenen fuarın, sektördeki en yeni teknolojilerin ve trendlerin takip edilmesi açısından fırsat sunduğunu söyledi.

Sürdürülebilirliğin artık dünyada en önemli konu olduğuna işaret eden Duran, "Teknolojik gelişmelerle geleneksel süreçler dijitalleşiyor, bu sayede verimlilik ve kalite artışı sağlanıyor. Maliyetlerin azalmasıyla müşterilere daha hızlı ve kaliteli çözümler sunulurken, sektörün rekabet gücü de artıyor. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrası daha fazla ve küresel önem kazanan sürdürülebilirlik açısından en iyi ambalaj çözümü olan karton ambalajın, fuarın gözde konularından birisi olması bekleniyor." dedi.

Duran, fuarda ambalaj konusunun yeniden tanımlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Fuarda, önümüzdeki 10 sene içinde neler olacağını göreceğiz. Bu yıl yapay zeka ve sürdürülebilirlik trendlerinin sektörümüze etkileri ele alınacak. Sektörümüzün rekabet gücünü sürdürülebilir hale getirmek ve ihracatımızı artırabilmek için üyelerimizin yenilikleri, gelişmeleri takip etmelerini her zaman teşvik ediyoruz. Fuarda, KASAD üyesi firmalardan katılımcı ve ziyaretçi olarak yüzlerce kişiyle temsil edileceğiz. Fuarda sektördeki son teknolojilerin sergilenmesi bizlere yeni yatırımlar için motivasyon kaynağı olacaktır, bunun da yılın ikinci yarısı ve 2025 yatırımlarının hızlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Fuar, 7 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Drupa 2024 Fuarı'na Türkiye'den 48 Firma Katılacak - Son Dakika

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