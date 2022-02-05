Üye Girişi
DS 4'e "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü - Son Dakika

DS 4'e "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü

05.02.2022 15:37
DS 4'e "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles'in DS 4 modeli, 37. Uluslararası Otomobil Festivali (Festival Automobile International) jürisi tarafından "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles'in DS 4 modeli, 37. Uluslararası Otomobil Festivali (Festival Automobile International) jürisi tarafından "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, DS Automobiles, dış tasarımının yanı sıra birçok "el yapımı" dokunuş ile karakteristik bir iç tasarıma sahip olan DS 4 modelinin aldığı ödül ile 2022'ye başladı.

37. Uluslararası Otomobil Festivali jürisi tarafından DS 4'e verilen "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü, DS Automobiles'in son 8 yıl içerisinde Uluslararası Otomobil Festivali etkinliğinden kazandığı 7'nci ödül oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, "Yılın En Güzel Otomobili" ödülünün, DS Design Studio Paris'teki ekibiyle birlikte, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül olduğunu belirtti.

Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendisleriyle 2 yıl çalıştıklarını aktaran Metroz, "Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk. Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip. Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

DS 4 tasarım ekibi şu kişilerden oluşuyor:

"Thierry Metroz (Direktör). Frederic Soubirou (Dış tasarım yöneticisi). Thomas Duhamel (Tasarımcı). Thomas Bouveret (İç tasarım yöneticisi). Sylvain Gaudichon ve Tzu Han Chou (Tasarımcılar). Sabine Pannetrat (Renkler, Malzemeler ve Kaplamalar Yöneticisi). Thomas Altet (Tasarımcı). Nicolas Deluy (ProLab Yöneticisi). Robert Nuboer ve Cyril Veynante (Tasarımcılar)."

DS Automobiles'in kazandığı "Festival Automobile International" ödülleri arasında ise şunlar yer alıyor:

"DS 4 (2022'nin En Güzel Otomobili). DS Aero Sport Lounge (2021 En Güzel Konsept Otomobil Büyük Ödülü). DS 7 Crossback E-tense 4x4 300 (2020 Reklam Büyük Ödülü). DS 3 Crossback (2019'un En Güzel Otomobili Finalisti). Jean-Eric Vergne (2019 Festivali Büyük Ödülü). DS 7 Crossback (2018 En Güzel İç Mekan Büyük Ödülü). Only You (2017 Creativ'Experience Büyük Ödülü). DS Divine (2015 Özel Jüri Büyük Ödülü)."

YORUMLAR
500

Festival, Otomobil, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DS 4'e '2022'nin En Güzel Otomobili' ödülü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:51 Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi?
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: DS 4'e "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement