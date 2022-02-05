DS 4'e "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles'in DS 4 modeli, 37. Uluslararası Otomobil Festivali (Festival Automobile International) jürisi tarafından "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, DS Automobiles, dış tasarımının yanı sıra birçok "el yapımı" dokunuş ile karakteristik bir iç tasarıma sahip olan DS 4 modelinin aldığı ödül ile 2022'ye başladı.

37. Uluslararası Otomobil Festivali jürisi tarafından DS 4'e verilen "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülü, DS Automobiles'in son 8 yıl içerisinde Uluslararası Otomobil Festivali etkinliğinden kazandığı 7'nci ödül oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, "Yılın En Güzel Otomobili" ödülünün, DS Design Studio Paris'teki ekibiyle birlikte, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül olduğunu belirtti.

Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendisleriyle 2 yıl çalıştıklarını aktaran Metroz, "Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk. Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip. Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

DS 4 tasarım ekibi şu kişilerden oluşuyor:

"Thierry Metroz (Direktör). Frederic Soubirou (Dış tasarım yöneticisi). Thomas Duhamel (Tasarımcı). Thomas Bouveret (İç tasarım yöneticisi). Sylvain Gaudichon ve Tzu Han Chou (Tasarımcılar). Sabine Pannetrat (Renkler, Malzemeler ve Kaplamalar Yöneticisi). Thomas Altet (Tasarımcı). Nicolas Deluy (ProLab Yöneticisi). Robert Nuboer ve Cyril Veynante (Tasarımcılar)."

DS Automobiles'in kazandığı "Festival Automobile International" ödülleri arasında ise şunlar yer alıyor:

"DS 4 (2022'nin En Güzel Otomobili). DS Aero Sport Lounge (2021 En Güzel Konsept Otomobil Büyük Ödülü). DS 7 Crossback E-tense 4x4 300 (2020 Reklam Büyük Ödülü). DS 3 Crossback (2019'un En Güzel Otomobili Finalisti). Jean-Eric Vergne (2019 Festivali Büyük Ödülü). DS 7 Crossback (2018 En Güzel İç Mekan Büyük Ödülü). Only You (2017 Creativ'Experience Büyük Ödülü). DS Divine (2015 Özel Jüri Büyük Ödülü)."