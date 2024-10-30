DS E-TENSE FE25 Tanıtıldı

Ekonomi

DS Automobiles ve PENSKE AUTOSPORT, İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek testlerde, yeni nesil Gen3 Evo DS E-TENSE FE25 modelini tanıtacak.

DS Automobiles tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni model, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 11. sezonuna hazırlık kapsamında, 4-7 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

DS Performance tarafından geliştirilen ve tamamen yeni bir güç aktarma organına sahip olan DS E-TENSE FE25, dört tekerlekten çekiş sistemi, aerodinamik gövde yapısı ve yenilenen tasarımıyla dikkati çekiyor. Formula E'nin iki kez dünya şampiyonu unvanını taşıyan tek pilot Jean-Eric Vergne ve Alman sürücü Maximilian Günther, DS PENSKE renkleriyle direksiyona geçecek. Testlerin ardından 7 Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başlayacak sezon, dünya çapında toplam 17 yarıştan oluşacak.

DS Automobiles, Formula E'de 10. sezonunu kutlamaya hazırlanırken, iki şampiyonluk ve birçok yarış başarısına imza attı. Marka, 2015'ten bu yana Formula E'de toplam 121 yarışta mücadele ederek dört şampiyonluk, 16 galibiyet, 51 podyum ve 24 pol pozisyonu elde etti. 2022'den beri PENSKE AUTOSPORT ile ortaklık yürüten DS Automobiles, Gen3 Evo DS E-TENSE FE25 modelini Valencia'daki testlerde resmi olarak tanıtacak.

Teknik özellikler ve yeni tasarım

Altın renkli çizgilere sahip koyu siyah tasarımıyla dikkati çeken DS E-TENSE FE25, DS Performance mühendislerinin iki yıllık çalışması sonucu geliştirilen yeni bir güç aktarma organını kullanıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araç, 350 kilovat modunda optimum yol tutuş sağlayan lastikler, invertör, şanzıman ve motordan oluşan bir yapı sunuyor.

Araç, yarış sırasında kullanılan enerjinin yüzde 50'sini frenleme sırasında elde edilen enerji geri kazanımı sayesinde sağlıyor. Özellikleri arasında 350 kilovat güç, saatte 280 kilometre azami hız, iki saniyenin altında, sıfırdan, saatte 100 kilometre hıza ulaşma kapasitesi, elektrikli dört tekerlek fren sistemi ve 600 kilovat fren geri kazanım kapasitesi bulunuyor.

"Hedef, en çok podyuma ulaşan ekiplerden biri olmak"

Formula E'de iki kez şampiyonluk elde eden tek pilot unvanına sahip Vergne ve başarılı performansıyla takıma katkı sağlaması beklenen Günther, yeni sezon için hedeflerini sıralama performansını korumak, yarış temposunu artırmak ve en çok podyuma ulaşan ekiplerden biri olmak olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, yeni sezonda şampiyonluktan fazlasını beklediklerini ifade etti.

Franzetti, "Her şeyden önce, Formula E'de 10. sezonumuza başlıyoruz. Markamız 2015'ten bu yana 121 yarışa, 4 şampiyonluğa, 16 galibiyete, 51 podyuma ve 24 pol pozisyonuna imza attı. Bu olağanüstü bir başarı. Üstelik şimdi DS Performance tarafından geliştirilen yepyeni bir tasarıma ve yeni bir güç aktarma organına sahip bir otomobille karşınızdayız. Mühendislerimiz ve teknisyenlerimizin son iki yıldır ortaya koydukları muazzam çalışmalardan gurur duyuyorum. DS PENSKE'yi büyük başarılara taşımak için DS E-TENSE FE25 bizim için çok değerli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.