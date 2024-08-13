DSİ: Çiftçilerimiz mağdur olmadı - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ: Çiftçilerimiz mağdur olmadı

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, çiftçilerin mağdur olmaması için adil ve hakkaniyetli su yönetimi uygulandığını belirterek, 'Yapılan bu doğru yönetimle kuraklık ve su kıtlığına rağmen çiftçilerimizin büyük çoğunluğuna herhangi bir ürün veya verim kaybı yaşatılmamıştır.' dedi.

13.08.2024 11:51
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Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, çiftçilerin mağdur olmaması için adil ve hakkaniyetli su yönetimi uygulandığını belirterek, "Yapılan bu doğru yönetimle kuraklık ve su kıtlığına rağmen çiftçilerimizin büyük çoğunluğuna herhangi bir ürün veya verim kaybı yaşatılmamıştır." dedi.

Pehlivan, AA muhabirine, Çukurova'da su sorunu yaşandığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Su kaynaklarında iklim değişikliğine bağlı azalma olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bu sene yaşanan sıkıntıların temel sebebi yağış miktarının düşük kalması, hava sıcaklarının rekor seviyelerde olmasından dolayı yaşanan yüksek buharlaşma ve bitki su ihtiyacının artmasıdır. Bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen bölge Çukurova olmuştur." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, bu yıl yaklaşık 1,5 milyar metreküp suyun çiftçiler tarafından kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Barajlardaki su miktarı sadece ekili ürünlere yetecek miktarda olup eylül ayında 3'üncü ürün ekimi yapılması halinde sulama suyunun bu alanlara verilememesi riski bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı çiftçilerimizi bilgilendirmek, suyun tasarruflu kullanılmasına dikkati çekmek ve ileride mağduriyet yaşanmasına engel olmak adına Sulama Birliğince köy ve mahalle muhtarlıklarına resmi yazı yazılmıştır. Bu yazıyla depolama tesislerimizde bulunan tarımsal sulama suyunun azalmasına işaret edilmiştir. Ayrıca Aşağı Seyhan Ovası'nda suyun tasarruflu kullanılmasına özellikle vurgu yapılmıştır."

Belirli plan ve teknik hesaplamalar çerçevesinde çalıştıklarını vurgulayan Pehlivan, "Kıymetli çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve ürün kaybı yaşamamaları adına adil ve hakkaniyetli bir su yönetimi uygulanmaktadır. Yapılan bu doğru yönetimle kuraklık ve su kıtlığına rağmen çiftçilerimizin büyük çoğunluğuna herhangi bir ürün veya verim kaybı yaşatılmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kentteki yatırımlar

Pehlivan, Adana'da, DSİ'nin inşa ettiği Seyhan, Yedigöze ve Çatalan barajlarından her yıl 1 milyon 760 bin dekar tarım arazisinin sulandığını anlattı.

Kente 2003-2024 yıllarında yapılan 42 milyar liralık yatırımla 149 tesisin hizmete alındığını dile getiren Pehlivan, "Hizmete alınan tesisler sayesinde Adanalı çiftçilerimiz için yıllık 10 milyar lira zirai gelir artışı sağlanmıştır." diye konuştu.

Pehlivan, Seyhan sulamasının kapalı sisteme dönüştürülmesi için proje yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.

Diğer çalışmalara da değinen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Seyhan ve Çatalan Barajı rezervuar alanında su alma yapısının altında kalan ve kullanılamayan suların değerlendirilmesi için DSİ Adana Bölge Müdürlüğümüzce projeler geliştirilmiştir. Bu kapsamda Seyhan Barajı'ndan Seyhan Ovası'na ilave su temini hedeflenmektedir. Bu projede ağustos sonunda inşaat ihalesine çıkılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Çatalan Barajı'ndan daha fazla ilave su alınabilmesi için de çalışmalar sürüyor. Çalışmanın ilk etabı 2025 yılı sulama sezonuna yetişecek ve Çatalan Barajı'nda toplamda 1,73 milyar metreküp ilave su depolanacaktır. 1,73 milyar metreküp suyun 860 milyon metreküpü 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olunacaktır. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Seyhan Ovası'nda herhangi bir su sıkıntısının yaşanmayacağı öngörülmektedir."

Kaynak: AA

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