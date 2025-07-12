DSİ Genel Müdürü Balta: "Malatya\'da sulama ile ekonomiye 17,5 milyar TL katkı hedefleniyor"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama yatırımlarının tarımsal üretimdeki verimi artırmasının yanı sıra, tarım dışı sektörler için de büyük bir itici güç oluşturduğunu belirtti. Balta, sulama projelerinin hayata geçmesiyle birlikte, makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmelerin yeni istihdam alanları oluşturduğuna dikkat çekti.

2025 yılı sulama sezonunun Malatya'da Mayıs ayı itibarıyla başladığını açıklayan Genel Müdür Balta, bu yıl kent genelinde toplam 977 bin 280 dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi. Balta, "Malatya ilimizde yapılacak sulu tarım sayesinde 2025 yılı birim fiyatları esas alındığında ülke ekonomisine 17 milyar 591 milyon 40 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyen Balta, "Bizler DSİ olarak, ülke tarımı ve insanımız için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Kullandığımız her bir damla suyu son damlaymış gibi dikkatli kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Balta ayrıca, sulama projelerinin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. - MALATYA