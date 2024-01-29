DSO Başkanı Kasapoğlu; "Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı krizi, Türkiye'nin lehine dönebilir"

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel pazarda yaşanan sorunlara her gün bir yenisinin eklendiğine işaret ederek; "Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı krizi, Türkiye'nin lehine dönebilir" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların sadece Türkiye'yi değil, AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı etkilediğine işaret eden DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin hammaddeyi uzak doğudan temin ettiğinin altını çizdi. Son günlerde gündeme oturan Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı krizinin Türkiye'nin lehine dönebileceğini belirten Kasapoğlu, yaşanan kriz nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye tekrar dönüş yapabileceğini kaydetti.

Ülke ekonomileri için üretimin önemine dikkat çeken Başkan Selim Kasapoğlu, yaptığı açıklamada; "Global piyasalarda daralıyor. Özellikle AB'de deki sıkıntı bugün ihracatçının en büyük problemi olmuş durumda. Şu anda dışarıdan talep yok. Talebin önümüzdeki süreçte yeniden hızlanması çok mümkün gözükmüyor. Kriz kriz üstüne geliyor. Yaşanan bunca krize Avrupa'da yaşanan enflasyon artan faizler ekleniyor. Bugün de Kızıldeniz ve Süveyş kanalı problemini yaşıyoruz. Bunun özellikle Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ve enflasyonu tekrar arttırabileceğini düşünüyoruz. Çünkü konteynır fiyatları çok arttı. Sonuçta Avrupa bölgesi bir çok hammaddeyi uzak doğudan tedarik ediyor. Dolayısıyla aldığı ürünlerin nakliye maliyetleri artmış durumda Türkiye açısından baktığımızda bu sorunun bu sıkıntının başta bizim lehimize olabileceğini düşünüyoruz. Sonuçta uzak doğudan tedarik edemeyen Avrupa tekrar yönünü Türkiye'ye çevirecektir Türkiye'deki talebini arttıracaktır" şeklinde konuştu.