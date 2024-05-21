DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Buluşması Çekya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Buluşması Çekya'da Gerçekleştirildi

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Buluşması Çekya\'da Gerçekleştirildi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Çekya ve DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu buluşması Çekya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacminin son 4 yılda 3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıktığını belirtti. DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, DTİK'in faaliyetlerine değinerek, Avrupa'da gerçekleştirdikleri programların devam edeceğini söyledi. DTİK Çekya Temsilcisi Yalın Yüregil ise Türk iş insanlarını ve Çekleri bir araya getirerek güçlü bir paylaşım platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

21.05.2024 14:36
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Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Çekya ve DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu buluşması Çekya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıktığını ve bunu sadece son 4 yılda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bağış, gerçek potansiyelin bunun çok üzerinde olduğunu dile getirerek, "Buranın da kendine has, bizi tamamlayıcı özellikleri var. İş dünyamızın bunu biraz daha görmesini, biraz daha buraya ağırlık vermesini rica ediyorum. Buranın da çok önemli birtakım avantajları var. Çünkü Avrupa'nın tam merkezinde. Oradan çok kısa bir süre içerisinde Almanya'ya, İtalya'ya, Avusturya'ya, Slovakya'ya, Polonya'ya, birçok ülkeye mallarımızın erişebilme ihtimali var ve birçok açıdan da vergisel avantajları, lojistik avantajları var." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da DEİK'in 152 iş konseyi olduğunu söyledi.

Son DTİK kurultayına 131 ülkeden katılımcı olduğunu dile getiren Olpak, "3 bin 800 katılımcının olduğunu söylemek güzel ama bence 131 ülkeden katılımcının olduğunu söylemek DTİK ailesinde bundan çok daha fazla anlamlıydı diye düşünüyorum. Hakikaten bu işin en önemli başlıklarından birisi. Önceden görev yapan, bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları da DTİK'in faaliyetlerine değinerek, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirdikleri programları anlattı.

Torunoğulları, bu programlarda çok güzel sonuçlar aldıklarını ve bu toplantıların devamının geleceğini bildirdi.

DTİK Çekya Temsilcisi Yalın Yüregil de Türk iş insanlarını, Türk yöneticileri ve Türkiye dostu olan Çekleri bir araya getirerek paylaşılan tecrübeler ve karşılıklı destek ile güçlü bir paylaşım platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yüregil, "Bu topluluğun gücüyle Türk yatırımlarını yurt dışında yükseltmek ve Avrupa'daki Türk izini ve etkisini artırmak için buradayız." dedi.

Bugün birlikte daha büyük işbirliklerine adım atmanın eşiğinde olduklarını kaydeden Yüregil, "Gelişmiş Çek teknolojisi ve mühendisliği ile Türkiye'nin enerji santrallerinin inşası ve modernizasyonu, metro, otobüs, tramvay gibi ulaşım sistemlerimizin çağdaşlaştırılması, gıda ve tekstil makinelerinin temini, birlikte üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atmak, beraber çalışabileceğimiz büyük fırsatlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Buluşması Çekya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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