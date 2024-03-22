DTİK Özbekistan Temsilciliği, Türk iş insanları için iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

DTİK Özbekistan Temsilciliği, Türk iş insanları için iftar programı düzenledi

DTİK Özbekistan Temsilciliği, Türk iş insanları için iftar programı düzenledi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilciliği, Taşkent'te Türk iş insanları için iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi, ticaret müşavirleri ve DTİK üyeleri ile ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanları katıldı. DTİK, Türk diasporası ve Türkiye'nin gücünü yurt dışında mukim insanlarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

22.03.2024 18:57  Güncelleme: 19:01
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilciliği, Taşkent'te Türk iş insanları için??????? iftar programı düzenledi.

DTİK Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş'un ev sahipliğindeki programa Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, ticaret müşavirleri Suavi Önal ve Ahmet Melih Horata, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, DTİK Taşkent Temsilcisi Mehmet Güven ve DTİK üyeleri ile ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanları katıldı.

Aydoğmuş, yaptığı konuşmada, DTİK olarak Özbekistan'da ilk defa iftar programı düzenlediklerini, ülkedeki faaliyetlerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bizler, büyük Türk milletinin mensupları olarak atalarımızın ve kültürümüzün bize bırakmış olduğu miras gereği maneviyat ve akıl çerçevesinde kardeş ve dost halklarımızla birlikte daha iç içe olacak şekilde, ortak menfaatlerde buluşup ticari ve kültürel noktalarda faydalı işler yapma gayreti içindeyiz." dedi.

Büyükelçi Bekar da iftar sofrasında Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini, ülkedeki durum ve iş imkanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Burada iş yapan Türk iş insanlarını Türkiye devletinin elçileri olarak değerlendirdiklerini anlatan Bekar, bundan dolayı Türk iş insanlarının faaliyetlerini, bir çatı altında birleşmelerini ve dayanışma içinde olmalarını desteklediklerini, bu iftar programının da bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

Özgüven de DTİK'in Türk diasporası ve Türkiye'nin gücünü yurt dışında mukim insanlarla güçlendirmeyi amaçladığını, DTİK Özbekistan Temsilciliğinin düzenlediği iftar programının buna yönelik adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı iftarda DTİK'in yapılanması ve faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı, yerel ve bölgesel işbirliği fırsatları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DTİK Özbekistan Temsilciliği, Türk iş insanları için iftar programı düzenledi - Son Dakika

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