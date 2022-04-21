DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde - Son Dakika
Üye Girişi

DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde

21.04.2022 16:54
DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi kısıtlamalarında bile ara vermediği esnaf buluşmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi kısıtlamalarında bile ara vermediği esnaf buluşmalarını kesintisiz sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bu kez de yaz kış demeden dört mevsim Türkiye'nin yükünü çeken, uzun yolların cefakar kahramanlarıyla iftarını yaptı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği'nin işletmeciliğini üstlendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Kamyon ve Tır Garajındaki dernek üyeleri ile şoför esnafı ve ulaşım sektörü çalışanlarını iftar yemeğinde buluşturdu. Dernek Başkanı Feridun Fikri Akyol ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, sektörün sorunları ile garaj ve bölgesinin ihtiyaçlarını istişare etti.

"Bu birliktelik bize güç veriyor"

Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği ile güzel bir iftar yemeği organize ettiklerini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan ayının bereketini paylaştıklarını ifade etti. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odamızın 30 meslek komitesi var. Bunlardan biri de yük taşımacılığı faaliyetlerinin olduğu 4'üncü meslek komitemiz. Bu türde etkinliklerde kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla bir arada olmak bizlere güç veriyor. Biz, sürekli ekibimizle sahadayız, üyelerimizle ve meslektaşlarımızla her zaman her yerde beraberiz. Bugün de iftar sofrasında Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği mensuplarımızla buluştuk. Yaptığımız istişarelerle üyelerimizin dertlerine ortak olup öneri, fikir ve eleştirilerini dikkate alarak yol haritamızı belirlemeye devam ediyoruz. Faaliyetlerimizle ilgili de 1000'in üzerinde üyemizle bir anket çalışması yaptırdık. Amacımız, görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermek, sektörlerimizin daha güçlü, daha aktif olması ve Denizli'mizin yarınlarda daha etkin kılınmasıdır" dedi.

Başkan Erdoğan bu arada dernek üyelerine "Gelecek yıl ki Ramazan ayında derneğimizle birlikte hayırseverlerimizle de katkı sağlayıp burada 30 gün boyunca iftar vereceğiz" diyerek, dernek yönetimiyle aldıkları kararı müjdeledi.

"Türkiye'nin en iyilerinden biri Denizli'mizde"

Konuşmasında Denizli'nin sanayisi ile turizminin yanı sıra lojistik sektörüyle de ön sıralarda yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Böyle bir garaj, Türkiye'de sadece iki şehirde var. Ülkemize de örnek olan bu lojistik üssümüzde esnafımızın tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bu güzel hizmetlerin sağlanması için kamyon ve tır garajımızın işletmesini Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği'ne vermesi dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Esnafımızın 24 saat hizmetindeyiz"

Denizli Nakliyeciler Dayanışma Derneği Başkanı Feridun Fikri Akyol ise, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın garajın dernek bünyesine geçmesinde büyük emeği olduğunun altını çizerek hem Başkan Erdoğan'a hem de alanı tahsis eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Dernek Başkanı Akyol, "Burası, esnaf arkadaşlarımıza 24 saat hizmet veriyor. Duş alma yerinden mescidine kadar tertemiz olan garajımız, Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

"Kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz"

Tır garajından dernek olarak gelir beklemediklerini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Veli Cengiz ise "Garajımıza, 400 tır giriş çıkış yapabiliyor. Otopark ücreti olarak en ucuz yer burası. Gelirimiz yok denecek kadar az ancak dernek olarak, arkadaşlarımızın da katkılarıyla yaklaşık 50 öğrencimize de burs veriyoruz. Burada kaliteli hizmet verilebilmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Dışarıdan gelen meslektaşlarımızın mağdur olmaması adına da birtakım kurallarımız, imkanımız var. Çekici hizmeti vermek için de çalışmalar yürütüyoruz. Buranın bugünlere gelmesinde ön ayak olan, desteğini en başından bu yana bizden esirgemeyen Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan ile dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde
DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde
DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde
DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde
DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde

YORUMLAR
500
Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor Denizli'nin genç güreşçilerinden minderde 4 madalta Denizli'nin genç güreşçilerinden minderde 4 madalta

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Denizli, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: DTO Başkanı Erdoğan'dan kamyon ve tır garajında ki şoför esnafına müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement