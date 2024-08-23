DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Enflasyon düzeltmesi ilave vergi etkisi olmamalıdır

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kamuoyunda enflasyon muhasebesi olarak da bilinen enflasyon düzeltmesiyle ilgili olarak, "Enflasyon muhasebesi, yılda bir kere yapılmalı ve ilave vergi etkisi olmamalıdır. Vergi matrahını gerçeklikten uzaklaştıracak şekilde artırmamalıdır. İlave bir vergi borcu çıkartmamalıdır" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, enflasyon düzeltmesi uygulamasıyla ilgili yazılı açıklamasında bulundu. Üyelerinden bu konuda mesajlar aldıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, konu üzerinde uzun zamandır titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Konu hakkında çatı kuruluşu olan TOBB ve siyasiler ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Yapılacak düzeltme, KOBİ'lerimizi faaliyetten doğmayan kar üzerinden ortaya çıkacak bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakmamalıdır. KOBİ'lerimizin, gelirleri yerine yatırımlarından vergi verir hale gelmeleri önlenmelidir! Aksi bir durumda, şirketler söz konusu yeni yatırımlarını da askıya alabilirler. Yatırım yapmış ve satış geliri henüz oluşmayan bir şirketten, vergi tahakkuk ettirilmemelidir. Bu tür bir uygulama, vergide adalete uymaz. Satış geliri olmayan, yatırıma konu faturası bulunmayan bir firma, enflasyon düzeltmesi hesaplaması sonrası çıkacak bir vergiyi, neyle ve nasıl ödeyebilir? Biz konuyu ilgililere taşıdık, yazışmalar yaptık ve gündeme getirdik. Üyelerimizi mağdur etmeyecek bir düzenleme ve uygulama için yürüttüğümüz çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi. - DENİZLİ