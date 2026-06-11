DTO\'dan Varşova\'da Gıda Fuarı Ziyareti

Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerinin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gıda üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren DTO üyesi 30 firmanın yetkililerinden oluşan bir iş insanları heyeti, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın da katılımıyla, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Warsaw Food Expo Fuarı'na DTO organizasyonunda gerçekleştirilen iş gezisi kapsamında yer aldı.

Orta ve Doğu Avrupa'nın en önemli gıda sektörü organizasyonları arasında gösterilen Warsaw Food Expo 2026, dünyanın çok farklı coğrafyalarından ve ülkelerinden gelen gıda üreticileri, distribütörler, ithalatçılar, perakende zincirleri, toptancılar ve HoReCa sektörü temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor. Uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan fuarda, gıda sektöründeki yeni ürünler, yenilikçi üretim teknolojileri ve güncel tüketici trendleri sergilendi.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, konferanslar ve sektörel etkinlikler sayesinde katılımcı firmalar, uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurma ve yeni pazarlara açılma fırsatı elde etti.

Denizlili firmalardan Avrupa pazarına yakın takip

Denizli Ticaret Odası iş insanları heyeti, fuar süresince sektörün önde gelen firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirirken, başta Polonya olmak üzere Avrupa pazarındaki gelişmeleri yerinde inceleme imkanı buldu. Katılımcı firmalar, yeni iş bağlantıları kurmanın yanı sıra ihracat potansiyellerini artırabilecek önemli temaslarda bulundu. İkili görüşmelerde Denizli'nin gıda sektöründeki üretim kapasitesi, kalite anlayışı ve ihracat gücü uluslararası platformda tanıtılırken, firmalar geleceğe dönük iş birlikleri için önemli adımlar attı.

Başkan Erdoğan: "Üyelerimizin dünyaya açılmalarını önemsiyoruz"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, fuarların üyelerin küresel pazarlara erişiminde stratejik bir rol üstlendiğini belirterek, Denizlili firmaların uluslararası rekabet gücünü artıracak her türlü organizasyonu desteklediklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana üyelerinin yalnızca yerel pazarda değil, dünya pazarlarında da daha güçlü şekilde yer alabilmeleri amacıyla yurt dışı fuar ziyaretleri, ticaret heyetleri ve sektörel iş gezileri düzenlediklerini de ifade eden Erdoğan, bu çalışmaların Denizli iş dünyasının ihracat kapasitesinin artırılmasına ve yeni pazarlara ulaşmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Üyelerimizin dünyadaki gelişmeleri yerinde takip etmelerini, yeni teknolojileri görmelerini ve uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurmalarını çok önemsiyoruz. Denizli'nin üretim gücünü ve girişimcilik potansiyelini küresel pazarlarda daha görünür kılmak için dünyanın dört bir tarafına yönelik fuar ve iş gezisi organizasyonlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan: "Hem Denizli'nin hem de Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlıyoruz"

Warsaw Food Expo ziyareti, Denizli Ticaret Odası'nın üyelerini uluslararası ticaret ağlarıyla buluşturma, ihracat odaklı büyümelerini destekleme ve Denizli markasını dünya pazarlarında daha güçlü şekilde temsil etme hedefleri doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıktı. Fuar organizasyonunda yer alan iş insanları DTO'ya ve Başkan Erdoğan'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. DTO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonun, katılımcı firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına, ihracat fırsatlarını geliştirmelerine ve Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirmelerine katkı sağlaması bekleniyor. - DENİZLİ