DTÖ: Ticaret Yoksullukla Mücadelede Yetersiz - Son Dakika
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Ekonomi

DTÖ: Ticaret Yoksullukla Mücadelede Yetersiz

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin, tek başına yoksullukta mücadeleye yardımcı olmadığını ve ekonomiler arasındaki uçurumun kapanması için daha fazlasının yapılması gerektiğini bildirdi. DTÖ'nün yayımladığı '2024 Dünya Ticaret Raporu'na göre, küresel ticaretin fırsatlar sunduğu ifade edildi ancak yoksullukta mücadele ve ekonomiler arasındaki uçurumun kapanması için sosyal önlemler ve uluslararası işbirliği gerektiği vurgulandı.

09.09.2024 19:16
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin, tek başına yoksullukta mücadeleye yardımcı olmadığını ve ekonomiler arasındaki uçurumun kapanması için daha fazlasının yapılması gerektiğini bildirdi.

DTÖ, "2024 Dünya Ticaret Raporu"nu yayımladı.

Raporda, küresel ticaretin birçok ülkede yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunduğu, fakat bunun tek başına yoksullukta mücadeleye yardımcı olmadığı belirtildi.

Küresel ticaretin fırsatlar sunduğu ifade edilen raporda, ticaretin yanında yoksullukta mücadele ve ekonomiler arasındaki uçurumun kapanması için sosyal önlemlerin ve uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca küresel ticareti daha kapsayıcı hale getirmek için mesleki eğitim, tüketicilerin daha düşük fiyatlardan yararlanmasını sağlamak için rekabet politikası, güvenilir altyapı ve iyi işleyen finansal piyasalar gibi destekleyici iç politikaları içeren kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

DTÖ'nün raporunda, 2022 Küresel Eşitsizlik Raporu'na atıfta bulunularak, mutlak anlamda küresel gelir eşitsizliğinin 110 yıl önceki kadar yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, 1910'da dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'luk kesiminin geliri, en alttaki yüzde 50'lik kesimin gelirinden 41 kat daha fazla olurken, bu oran 2020'de 38 kat oldu.

Ayrıca yoksul ülkelerin, uluslararası ticarete daha az katılma, daha az doğrudan yabancı yatırım alma ve yurt dışından ticari eşyalara daha fazla bağımlılık eğiliminde olduğu aktarıldı.

Ek gümrük tarifeleri gibi küresel ticarete yönelik kısıtlayıcı önlemlerin genellikle düşük gelirli hane halkları, kadınlar ve küçük şirketler üzerinde orantısız bir etkiye sahip olduğu ortaya konulan raporda, zengin ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmak ve yoksul ülkelere yardım etmek için daha fazlasına ihtiyacın olduğuna işaret edildi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, rapordan çıkarılabilecek belki de en önemli sonucun, ticaretin, yoksulluğun azaltılması ve ortak refahın oluşturulmasında dönüştürücü rolünün yeniden teyit edilmesi olduğunu dile getirdi.

Okonjo-Iweala, "Ancak ikinci en büyük çıkarım, ticaretin ve DTÖ'nün son 30 yıllık küreselleşme sürecinde geride kalan ekonomiler ve insanlar için daha iyi çalışmasını sağlamak üzere yapabileceğimiz çok şey olduğudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DTÖ: Ticaret Yoksullukla Mücadelede Yetersiz - Son Dakika

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