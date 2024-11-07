Dubai Çikolatası Fıstık Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Dubai Çikolatası Fıstık Fiyatlarını Artırdı

Dubai çikolatasına artan talep, Antep fıstığı fiyatlarını 200 TL'den 450 TL'ye çıkararak etkiledi.

07.11.2024 23:14
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Antep fıstığına Dubai çikolatası etkisi

GAZİANTEP - Gaziantep ve çevresinde fıstık satışı yapan esnaf, Dubai çikolatasına olan talebin fıstık fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Son dönemde Türkiye'de popüler hale gelen Dubai çikolatası, Antep fıstığı, kadayıf ve çikolata gibi özel malzemelerle hazırlanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan bu ürün, hem lezzeti hem de şık sunumuyla öne çıkıyor. Bu popülerlik aynı zamanda Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu.

Esnaf Mehmet Akay, Dubai çikolatasının popülaritesiyle birlikte Antep fıstığına olan talebin büyük oranda arttığını ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olduğunu dile getirdi. Gaziantep'te Fıstıkçılar Sitesinde esnaf olan Mehmet Akay, "Bu yıl fıstık rekoltesi çok yüksekti. Fıstık fazla olduğu için fiyatlarda düşüş olmuştu. Sezon başında fıstık gerçek değerini bulmadı. Fakat dünyada popüler hale gelen Dubai çikolatası sayesinde fıstık gerçek değerine yükseldi. 200 TL olan fıstık kilosu şu an 450 TL'ye yükseldi. Dubai çikolatasının fıstık üreticilerine olumlu etkisi oldu. Fıstık üreticileri bu durumdan çok memnun kaldı. Fıstığa olan talep böyle devam ederse fiyatlar daha da yükselir" dedi.

"Baklavacılar Dubai çikolatası yapmaya başladı"

Baklavacılarında Dubai çikolatası yaptığını söyleyen Akay, "Baklavacılar Dubai çikolatası yapmaya başladı. Çünkü şu an popüler durumda olduğu için hemen hemen herkes Dubai çikolatası yapıyor. Fıstık neye katılırsa o ürün kalite kazanır. Dubai çikolatası şu an 250 TL ile 500 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dubai Çikolatası Fıstık Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika

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