Dubai'den geleceğin Blokzincir teknolojilerine büyük adım - Son Dakika

Dünya Blok Zinciri Zirvesi – Dubai, Dubai'nin yönetici ailesinin bir üyesi olan HH Şeyh Juma Ahmed Juma Al Maktoum'un himayesinde 23 Mart'ta başlayan WBS (Dünya Blokzincir Zirvesi) Atlantis hotel, The Palm, Dubai'de çok kapsamlı bir organizasyon ile gerçekleşti. Zirve, $GARI tarafından desteklenen Chingari ve Paysenger - Bybit'in katkıları ile sürekli gelişen blok zinciri ve kripto ekosisteminde verimli etkileşimlere yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış uzman açılış notları ve ilgi çekici panel tartışmaları ile Dubai – EXPO gündemlerinde geniş yer aldı.

DÜNYA BLOKZİNCİR ZİRVESİ'NDE NFT BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

WBS Dubai etkinliğinde en büyük ilgiyi NFT geliştirciler gördü. Yatırımcılara özel Gala Yemeğinde büyük ilgi gören NFT platformlar geliştiricileri, projelerini yatırımcılara gösterme fırsatı buldu. NFT konusunun işlendiği platforma davetli olarak katılan Blatform şirketinin CEO'su Uğur İşbuyuran, " Blockchain teknolojilerinde pek çok finansal platform var, ancak NFT dünyası bambaşka! NFT'ye yöneldiğimizde konu insan oluyor. Herkes bu Dünya'ya girecek. Biz NFT geliştirmek için şirketlere, spor kulüplerine, üniversitelere ve kurumlara ulaşmayı başardık. Biz Singapur merkezli bir şirketiz ve NFT platformumuzu hazır hale getirdik, şimdi müşterilerimize sunuyoruz. Artık oyun değişmeye başladı. Her kuruma NFT'yi geliştirebileceğimizi anladık. Ama başlangıçtan beri vizyonumuz vardı. Kripto para ödemelerinin her şey için yeterli olacağı bir platform için çalışıyoruz. Burada her türlü satış yapılabilir. Bir örnek vereyim: NFT sitesinde aradığınız adam NFT olarak eşya alıyor, evine gerçek bir eşya geliyor. Şimdi, bunu şöyle düşünün. Kurum, şirket, kişi, herkes NFT'ye gidecek, kendi platformları olacak. Ürünlerini, anılarını, diğer her şeyi sahip oldukları NFT platformlarına yükleyecekler ve bunların aynı bir resim tablosu gibi her geçen gün değer kazandığını görecekler. Bu müthiş bir şey! Biz blokzincir teknolojisinin sunduğu sağlam yapı ile bütün bunları bir araya getirmemiz gerektiğini anladık. Çok büyük miktarda işbirliği teklifi aldık ve fırsatları görüyouz" diye konuştu.

WBS DUBAI'DE DÜNYACA ÜNLÜ KONUK AĞIRLANDI

Kadrodaki diğer uzmanlar arasında Celsius Network'ün Kurucusu ve CEO'su Alex Mashinsky, Elite Partner Investment LLC'nin CEO'su Furqan Rassul, Güney Asya ve MENA, Ripple Genel Müdürü Navin Gupta, Hubertus Thonhauser'ın ortağı Ghaf Capital, Singapur merkezli Blatform'un CEO'su Uğur İşbuyuran, Tezos Vakfı Başkanı, Dubai Blockchain Merkezi CEO'su Dr. Mawan Alzarouni, Blatform CMO'su Ertan Turhan, Blatform COO'su Ali Erkan Konak, SingularityNET CEO'su Dr Ben Goertzel, Unicoin Kurucu Başkanı Silvina Moschini ve Dünya Blockchain Zirvesi'nin Kurucusu Mohammed Saleem de davateliler arasında yer aldı.

Zirvede ayrıca Pegasus Tech Ventures tarafından dünyanın dört bir yanından lansmana hazırlanan startup'lar ve ayrıca kurulmuş ve işlerini büyütmek isteyenler için bir saha yarışması olan Startup World Cup da yer aldı.

Yarışmadan bir kazanan, 1 milyon Dolar tutarındaki yatırım ödülü kazanma şansı için 30 Eylül'de San Francisco'ya uçma şansı elde edecek.