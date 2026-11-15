Dün 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar yüzde 23,7 ile ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dün 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar yüzde 23,7 ile ilk sırada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye'de dün 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 919 bin 563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 23,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı; Türkiye 14 bin 468 megavatsaat elektrik ihraç etti, 508 megavatsaat ithal etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 563 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 683 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 530 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 468 megavatsaat elektrik ihracatı, 508 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı 30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti Hacı Yakışıklı özür diledi 10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
İki aile resmen savaştı 1’i ağır 11 kişi yaralandı İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 10:22:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Dün 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar yüzde 23,7 ile ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android