Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 100 lira oldu - Son Dakika
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 100 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 100 lira oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre piyasada işlem hacmi 2 milyon 483 bin lira, gaz ticaret miktarı 130 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 483 bin lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 971 bin 741 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 100 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 130 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 55 lira, satış fiyatı ise 18 bin 145 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 825 bin 37 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 827 bin 346 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 100 lira oldu - Son Dakika
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