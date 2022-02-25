Dünya Bankası Başkanı Malpass: "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Bankası Başkanı Malpass: "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız"

25.02.2022 01:24
Dünya Bankası Başkanı Malpass: "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, bu destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, bu destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Dünya Bankası Grubunun Ukrayna'da meydana gelen olaylar sonucunda yaşanan şiddet ve can kaybı karşısında "dehşete düşmüş durumda" olduğunu belirtti.

??Ukrayna'nın köklü bir ortağı ve bu kritik zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarını vurgulayan Malpass, durumu bankanın yönetim kurulu ile görüştüğünü, Dünya Bankası Grubu genelinde koordinasyonu hızlandırmak için Küresel Kriz Risk Platformunu harekete geçirdiğini aktardı.

Malpass, Ukrayna'daki yıkıcı gelişmelerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal etkileri olacağına dikkati çekerek, bu maliyetleri değerlendirmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Dünya Bankası Grubunun Ukrayna ve bölge halkına olan güçlü desteğini ilettiğini belirten Malpass, "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız ve bu destek için hızlı ödemeli finansman da dahil olmak üzere seçenekler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Malpass, hızlı müdahale için tüm finansman ve teknik destek araçlarını kullanacaklarını vurgulayarak, bankanın komşu ülkeleri ve bu çatışmadan etkilenebilecek insanları desteklemek için aktif diyalog halinde olduğunu ve ek kaynakları kullanıma sunacağını aktardı.

YORUMLAR
500
DSÖ, Ukrayna'da tıbbi malzeme temini için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdı DSÖ, Ukrayna'da tıbbi malzeme temini için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdı Ukrayna'dan BM İnsan Hakları Konseyine acil toplantı çağrısı Ukrayna'dan BM İnsan Hakları Konseyine acil toplantı çağrısı

Dünya Bankası, Ukrayna, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Başkanı Malpass: 'Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız' - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Bankası Başkanı Malpass: "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement