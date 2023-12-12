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Dünya Bankası, Gazze'ye 20 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak - Son Dakika
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Dünya Bankası, Gazze'ye 20 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak

Dünya Bankası, Gazze halkına acil yardım için 20 milyon dolarlık yeni finansman sağlanacağını duyurdu. Banka, Gazze'ye acil yardım için destek sağlayacağını ve toplam 35 milyon dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 20 milyon dolarlık yeni finansman sağlayacağını belirtti. Yardımın gıda kuponları ve paketleri için 10 milyon dolarlık kaynağı da içerdiği ve 377 bin kişiye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Dünya Bankası, yardım faaliyetlerini Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dünya Bankası, Gazze\'ye 20 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak
12.12.2023 - 18:43,
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Dünya Bankası, Gazze halkına acil yardım için 20 milyon dolarlık yeni finansman sağlanacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Gazze'ye acil yardım için destek sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankasının toplam 35 milyon dolarlık destek paketinin bir parçası olarak Gazze halkına acil yardım amacıyla 20 milyon dolarlık yeni finansman sağlayacağı kaydedildi.

Bankanın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansmanın gıda kuponları ve paketleri için 10 milyon dolarlık kaynağı da içerdiği belirtilen açıklamada, söz konusu yardımın 377 bin kişiye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'deki insanlara yardım sağlanması amacıyla hibe olarak tahsis edilen 35 milyon dolarlık destek paketinin 15 milyon dolarının halihazırda ulaştırıldığı aktarıldı.

Dünya Bankasının açıklamasında, yardım faaliyetlerinin, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı ve UNICEF gibi halihazırda Gazze'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dünya Bankası, Gazze'ye 20 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak - Son Dakika
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