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Dünya Bankası Kredili OSB Projesi kapsamında IT ekipmanı ve yazılımı alınacak - Son Dakika

Dünya Bankası Kredili OSB Projesi kapsamında IT ekipmanı ve yazılımı alınacak

12.02.2022 09:20
Dünya Bankası Kredili OSB Projesi kapsamında IT ekipmanı ve yazılımı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası Kredili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi kapsamında bilgi teknolojileri (IT) ekipmanı ve yazılım alımı yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası Kredili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi kapsamında bilgi teknolojileri (IT) ekipmanı ve yazılım alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2021-2026 döneminde 5 yıl süreyle Dünya Bankası kredisiyle planlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de seçilen OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla uygulanıyor. Bu kapsamda Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Proje Uygulama Birimi'ne IT ekipmanı ve yazılım programları alınacak.

Alıma ilişkin detaylı telif vermeye davet, şartname, örnek sözleşme ve ek dokümanları, "https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasi-finansmanli-osb-kredilendirme-projesi/" bağlantısında yayımlandı.

Teklifler, son verilme tarihinden itibaren 30 gün süreyle geçerli olacak. Alımı yapılan ekipman ve yazılım, sözleşme imzalanmasını takiben 30 gün içinde idarenin adresinde montajı yapılmış ve kullanıma hazır olarak teslim edilecek.

İlgililer tekliflerini, referans numarası belirterek en geç 28 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'e kadar e-posta yoluyla veya elden ulaştırılacak. Telifler o gün saat 15.15'te ihale komisyonu tarafından açılarak değerlendirilecek.

Bireysel danışmanlık hizmeti de alınacak

Ekipman ve yazılımın yanı sıra Proje Uygulama Birimi'ne teknik destek sağlanması için tam ve kısmi zamanlı bireysel danışmanlık hizmeti de alınacak.

Proje süresince çalışmak üzere isteklilerin, öz geçmişlerini paylaşmaları amacıyla https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasi-finansmanli-osb-kredilendirmeprojesi/ bağlantısında davet yazısı yayımlandı.

Alınacak uzmanların, iki aylık deneme ve proje süresince performanslarının tatmin edici olması durumunda, yenilenebilir bir yıllık sözleşmeye tabi olarak martta çalışmaya başlaması öngörülüyor.

Başvuru yapacakların, referans numaraları ile başvurdukları alanı belirtmeleri gerekiyor.

Pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe ve İngilizce öz geçmişlerin de en geç 28 Şubat'a kadar ulaştırılması önem taşıyor.

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Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası, Gazete, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Kredili OSB Projesi kapsamında IT ekipmanı ve yazılımı alınacak - Son Dakika Ekonomi


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