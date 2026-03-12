Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 20 Milyon Dolar Hibe - Son Dakika
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 20 Milyon Dolar Hibe

12.03.2026 01:01
Suriye'nin kamu mali yönetimini güçlendirmek için Dünya Bankası 20 milyon dolarlık hibe sağlayacak.

Dünya Bankası, kamu fonlarının kullanımında verimliliğin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla Suriye'ye yönelik 20 milyon dolarlık hibe finansmanının onaylandığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Suriye'nin toparlanma ve kalkınma süreci için kamu mali yönetimini güçlendirmeye yönelik yeni hibe sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun 5 Mart'ta kamu fonlarının kullanımında verimliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla Suriye'ye 20 milyon dolarlık hibe finansmanını onayladığı bildirildi.

Suriye'nin 14 yıl süren çatışmalar ve ekonomik zorlukların ardından kamu mali yönetimi sistemleri, kurumları ve süreçlerinin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, mali alanın ciddi şekilde kısıtlı olduğu ve bunun hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini zayıflattığı ifade edildi.

Açıklamada, gelir tahsilatının çatışma öncesinde GSYH'nin yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, petrol ve vergi gelirlerindeki düşüş nedeniyle yüzde 5'in altına gerilediği, 2011'den bu yana emtia ithalatına büyük ölçüde bağımlı olunmasına rağmen gümrük vergisi tahsilatının marjinal düzeyde olduğu belirtildi.

Suriye Kamu Mali Yönetimi Kapasite Güçlendirme Projesi'nin hükümet sistemlerini güçlendirerek ve kamu mali kaynaklarını verimli bir şekilde yöneterek bu ihtiyaçlara stratejik bir yanıt niteliği taşıdığı aktarılan açıklamada, projenin temel kamu mali yönetimi ve kamu alımı işlevlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı, bu alanların dijitalleştirilmesi için altyapı oluşturacağı, bütçe kontrollerini güçlendireceği ve kamu mali yönetimi reformlarının etkin koordinasyonu ve denetimi için güçlü kurumsal düzenlemelerin oluşturulmasını sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, projenin, kamu mali yönetimi reformlarının gözetimi, temel kamu mali yönetimi ve kamu alımı işlevleri için kapasite geliştirme ile Suriye Entegre Mali Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması dahil üç bileşeni olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

