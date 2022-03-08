Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı - Son Dakika
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Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı

08.03.2022 04:07
Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı

Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan paketin 350 milyon dolar tutarında ek kredi ile Hollanda ve İsveç'ten 139 milyon dolarlık teminatı içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, pakete İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'dan 134 milyon dolarlık hibenin yanı sıra Japonya'dan 100 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, böylece Ukrayna için ayrılan toplam destek tutarının 723 milyon doları bulduğu belirtildi.

Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Bankası Grubu'nun "Rus işgalinin yol açtığı şiddet ve aksama" karşısında Ukrayna ile halkını desteklemek için hızlı adımlar attığını belirtti.

Malpass, Ukrayna ve bölge halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu, bu krizin geniş kapsamlı insani ve ekonomik etkilerinin ele alınmasına yardımcı olmak için attığımız birçok adımın ilki." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya Bankası, İzlanda, Ukrayna, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı - Son Dakika


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