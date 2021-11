Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü kutladı

Yıldız Holding, "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü dünya çocuklarının mutluluğuna katkıda bulunarak kutladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding'in, kurucusu Sabri Ülker'in "Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır" ilkesinden yola çıkarak her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü, 2021'de de kurum içi dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerine sahne oldu.

Tüm dünyada 65 binden fazla çalışanın katıldığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü etkinlikleri bu yıl da çevrim içi gerçekleşti.

Radyo programcısı Geveze'nin esprili sunumuyla renklendirdiği interaktif buluşmada ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de sevilen şarkılarını seslendirerek çalışanlara keyifli anlar yaşattı.

Adımlar iyilik için atıldı

Bu yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Yıldız Holding çalışanları Help Steps uygulaması üzerinden adımlarını dünya çocukları için mutluluğa dönüştürdü. Türkiye'den Amerika'ya, Çin'den Nijerya'ya tüm dünyadan projeye katılan Yıldız Holding çalışanları 52 milyon adım atarak dünyanın çevresinde bir tam turu tamamlayacak kadar mesafe katetti. Çalışanların bu adımları uygulama üzerinden UNICEF'e bağış olarak aktarılacak.

Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne özel olarak çalışanların katılımıyla düzenlenen kermesin geliri de kız çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Darüşşafaka'ya bağışlandı.

"Sosyal sorumluluk alanında örnek işlere imza atmayı sürdürüyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tütüncü, sosyal sorumluluğun kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni olduğunu belirtti.

Global yapıları sayesinde Türkiye'de ve dünyanın her yerinde sosyal sorumluluk alanında örnek işlere imza atmayı sürdürdüklerini ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Mutlu Et Mutlu Ol Günü vesilesiyle tüm dünyada 65 bin çalışanımızla birlikte bu kapsamlı iyilik hareketinin coşkusunu paylaşıyor, hem Holdingimizde hem de dünyada mutluluğu artırmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımız Mutlu Et Mutlu Ol felsefemiz çerçevesinde yine bir yıl boyunca doğaya, insanlara ve özellikle çocuklara fayda sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklandı. Başkalarını mutlu ederek mutlu olma bilinciyle yaptığımız bu çalışmaları bu sene de Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde kutladık; dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızla birlikte binlerce insanın mutluluğuna vesile olmanın coşkusunu paylaştık. Bu sevinci bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."