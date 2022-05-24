Dünya Ekonomi Forumu'nda iklim ve enerji krizi tartışıldı - Son Dakika
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Dünya Ekonomi Forumu'nda iklim ve enerji krizi tartışıldı

24.05.2022 18:06
Dünya Ekonomi Forumu'nda iklim ve enerji krizi tartışıldı

ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, "Kimse Ukrayna'daki krizi bir anda eski tip altyapıyı (yeniden) inşa etmek için bahane olarak kullanabileceğine inanmamalı." dedi.

ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, "Kimse Ukrayna'daki krizi bir anda eski tip altyapıyı (yeniden) inşa etmek için bahane olarak kullanabileceğine inanmamalı." dedi.

Kerry, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Gezegenimiz ve İnsanları Korumak" başlıklı panelde konuştu.

Rusya ile olan kesintide kaybedilen gazın Avrupa'ya yeniden tedarik edilmesi gerektiğini belirten Kerry, "Kimse Ukrayna'daki krizi bir anda eski tip altyapıyı (yeniden) inşa etmek için bahane olarak kullanabileceğine inanmamalı. Söz konusu olan düşünülünce bundan daha akıllı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yapılması yoluyla küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece sınırının altında tutulabileceğini aktaran Kerry, "Burada doğru seçimler yaparsak tüm bu savaşları kazanabiliriz: Ukrayna konusunda yapmamız gerekeni yapabiliriz, iklim krizi konusunda yapmamız gerekeni yapabiliriz." diye konuştu.

Kerry, Ukrayna'daki savaşın ardından artan enerji fiyatlarının, iklim krizine neden olacak fosil yakıtlara dönmek için bir açık kapı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Panele katılan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da 1970'li yıllardaki petrol krizlerinden farklı olarak günümüzde enerji sektörünün tamamını etkileyen bir küresel enerji krizi yaşandığını ifade etti.

"Rezervlerimiz var"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini doğal gazı kesmekle tehdit edemeyeceğini belirterek, "Eğer bunu yaparsa herkesten fazla kendisine zarar verecek. Rezervlerimiz var." dedi.

Timmermans, diğer ülkelerden LNG ve boru hatları üzerinden daha fazla kaynak tedarik etmeye başladıklarını aktararak, "Aynı zamanda bu üretici ülkelere uzun vadeli bir ilişki sunuyoruz. Sadece fosil kaynaklar değil, geleceğin yeşil hidrojen enerji kaynakları anlamında bir ilişki sunuyoruz. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu bununla ilgileniyor." diye konuştu.

İleride Akdeniz havzasının çok büyük bir öneme sahip olacağına işaret eden Timmermans, "Akdeniz'in dünyanın yeni enerji kaynağı olduğunu göreceğinizi düşünüyorum. Bu yeşil hidrojen olacak. Avrupa, bunun bir parçası olacak. Afrika, bunun bir parçası olacak. Körfez, bunun bir parçası olacak. Bu son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Ekonomi Forumu'nda iklim ve enerji krizi tartışıldı - Son Dakika


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